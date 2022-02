Por primera vez, Rodrigo Lussich mostró a su novio: vacaciones románticas en Punta Cana

Es tiempo de vacaciones y, según el presupuesto de cada uno, el destino puede ser más o menos tentador. Puede que Rodrigo Lussich no sea la estrella más cotizada de la farándula argentina, pero al menos le alcanza para salir de nuestras fronteras.

En compañía de Juan Pablo, su novio, Rodrigo Lussich armó la valija y se puso en marcha para descansar de tanto agite en uno de los destinos turísticos más elegidos por los amantes del verano: Punta Cana, República Dominicana y, a juzgar por las fotos, parece que lo están pasando espectacular.

Noticias Relacionadas Tremendo: Rodrigo Lussich lloró al aire en Intrusos por recordar un duro momento de su vida

Rodrigo Lussich junto a su pareja en Punta Cana.

Fiel a su estilo, el periodista de espectáculos está utilizando su cuenta oficial de Instagram como álbum de fotos y allí es evidente que han elegido un destino inmejorable y que su relación de pareja va viento en popa; todo lo que necesita para comenzar un nuevo año laboral con la mejor de las energías.

Las paradisíacas vacaciones de Rodrigo Lussich coinciden con un año maravilloso en materia profesional. Acaba de cerrar un ciclo muy representativo en su carrera siendo el líder de “Intrusos” junto a Adrián Pallares y ya está pensando en el nuevo segmento que liderará en Canal Trece.

Rodrigo Lussich en otra de las postales vacacionales con Juan Pablo.

El Grand Palladium de Punta Cana es el hotel en el que se está hospedando Rodrigo Lussich y aunque no tenemos conocimiento de cuál es el valor por noche, estamos seguros de que no es el sitio más económico. Pero bien merecido tiene el lujo y evidentemente, la culpa por el disfrute no parece ser algo que habite en él.