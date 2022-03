Horacio Pagani se volvió a ir al pasto: le dijo a Distasio que era un "tr...

Horacio Pagani se salió de sus casillas una vez más en pleno aire televisivo y fue muy agresivo con su compañero de panel Nicolás Distasio tras una crítica del periodista. En esta ocasión, el miembro de Bendita utilizó insultos homofóbicos para agredir al panelista que le indicó su fanatismo por Boca Juniors a la hora de hacer comentarios futbolísticos.

Después de que Pagani afirmara que Distasio siempre busca hablar mal de Boca y bien de River Plate, el periodista no se quedó callado y arremetió: "Yo tengo la valentía de decir de quién soy y vos lo ocultás. Sos de Boca y no lo decís". Acto seguido, la expresión facial de Horacio se tensó y se mostró descolocado.

"Te voy a decir: Te prohíbo esto, es grave viejo. Es grave que vos digas una cosa que yo no digo. Vos sos un periodista que sos barrabrava. Las pelotas soy de Boca", respondió a los gritos Pagani ante la acusación de su compañero de Pasión por el fútbol. Por su parte, Distasio no aflojó en su postura y soltó: "Hacete cargo, Horacio. Asumí tu condición de fanático de Boca, una vez. Vos sos anti River".

Lejos de dar por terminada la discusión, Horacio continuó con sus amenazas al panelista y ninguneó su manera de trabajar. "Esto no te lo permito. Vos no sos periodista, viejo. No sos un carajo periodista. La poronga soy de Boca". En ese momento, "El Pollo" Vignolo se dio cuenta que debía intervenir en la álgida discusión que parecía no tener fin. "No, no. Bueno, bueno", enunció y los periodistas continuaron a los gritos, como si el conductor no hubiese emitido palabra.

"Yo no te lo permito. Si vos te asumís como hincha de River, jodete. Yo no soy de ningún cuadro. Qué se viene a hacer el canchero porque no puede discutir periodísticamente. Sos un barrabrava", continuó Pagani, aún cargado de bronca. Vignolo intervino para hacer valer la idoneidad de sus panelistas para abordar temas deportivos: "Perdón, todos los que están acá pueden discutir periodísticamente. Si no, no estarían acá".

El insulto homofóbico de Horacio Pagani a Nicolás Distasio

Así fue el cruce completo en el programa del Pollo Vignolo entre Horacio Pagani y Distasio cuando hablaban de Boca, River y Racing. pic.twitter.com/ySPrqmwskV — Mati Benitez (@matimgb) February 28, 2022

Hacia el final de la pelea, Pagani aún tenía mucha ira y la dejaba salir sin tapujos. "Entonces, guarda que a esto lo arreglamos en cualquier circunstancia. A mí no me acusés de algo que no soy", enunció el periodista y Distasio tomó su edad para dar una respuesta punzante: "Ya estás mayor". "¿Qué querés que te diga que sos trolo?", culminó la pelea Pagani con un contundente grito y se generó un silencio en el estudio durante unos segundos.