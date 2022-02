¡Se armó!: Verónica Ojeda amenaza a Gianinna Maradona con lo que más le duele

Los problemas de los herederos de Diego Maradona no se han resuelto con su muerte, de hecho, parece que ahora hay más. Verónica Ojeda y Gianinna Maradona nunca fueron amigas, pero hace algunas horas todo se puso peor.

Hace algunos años fue el cumpleaños de Dieguito Fernando, el hijo que Verónica Ojeda tuvo con el futbolista. Gianinna Maradona intentó llamarlo para saludarlo, pero se dio cuenta de que su mamá la tenía bloquedada. Fue entonces cuando empezaron los problemas.

Las capturas de pantalla con las que Gianinna Maradona expuso a Verónica Ojeda.

La hija "del 10" compartió en su cuenta oficial de Instagram las capturas de pantalla de los intentos de comunicación para dejar claras sus buenas intenciones. Pero quizás no imaginó las consecuencias que le traería esa acción: Verónica Ojeda la amenazó con no ver más a Dieguito Fernando porque, según ella, el niño no necesita a sus hermanas mayores.

Verónica lanzó esas declaraciones en diálogo con Intrusos y de esa manera se eliminaron todas las dudas: Gianinna Maradona y una de las últimas parejas de Diego no pueden ni verse y ni siquiera pueden dejar sus diferencias de lado por el bien de los menores.

Aparentemente, a Verónica Ojeda le molesta que Gianinna Maradona solo se comunique con su hijo en el día del cumpleaños y lo desconozca el resto del año, algo que seguramente la aludida niega. Estamos ante un nuevo capítulo del drama y lo más probable es que los enfrentamientos continúen.