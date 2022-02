La tremenda situación que vivió Luciana Salazar por su hija

Luciana Salazar apeló a la subrogación de vientre en Estados Unidos para convertirse en madre ya que tenía un inconveniente de salud que le impedía gestar. Así fue que Matilda llegó al mundo hace cuatro años y es evidente que la niña está creciendo.

Ángel de Brito anunció en su programa de "El Trece" que Matilda le preguntó a Luciana Salazar por qué no tiene papá y enseguida la aludida se comunicó para dar los detalles de esa situación que, obviamente, algún día llegaría.

Noticias Relacionadas Feroz: la respuesta legal de Luciana Salazar tras el escándalo por el pelo de su hija Matilda

Luciana Salazar y su hija Matilda.

Ante la pregunta, Luciana Salazar le explicó a su hija que existen muchos tipos de familia y que, en la de ellas, no hay figura paterna. "Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad", contó la expareja de Martín Redrado.

Con total naturalidad y sin ocultar nada, la conductora, actriz y cantante le explicó a su hija que son parte de una familia monoparental y la nena aparentemente se quedó satisfecha con ese dato, aunque con el correr de las horas le lanzó otra reflexión que la dejó helada.

Luciana Salazar y su hija en una sesión de fotos.

"Al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá", dijo sobre el final de la charla Luciana Salazar y quizás, ante el pedido, la vedette reconsidere la posibilidad de tener una pareja estable. Sin embargo, está muy claro que las dos están muy bien así y que no necesitan a nadie más.