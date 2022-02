Se sinceró: Marcelo Polino confiesa una adicción y saltan las alarmas

Marcelo Polino es uno de los periodistas más conocedores de las vidas ajenas, pero lo que pasa con él puertas adentro es un absoluto misterio. Sin embargo, algunas veces se anima y revela detalles que lo igualan al resto de los mortales.

Mientras el guión televisivo nos muestra el lado más acartonado de Marcelo Polino, la radio le permite relajarse y es allí donde ha manifestado una situación personal que lo tiene bastante preocupado y que querría modificar a la brevedad para no arrepentirse luego.

Marcelo Polino en una foto de Instagram.

Marcelo Polino ha revelado que es adicto al celular y que pasa largas horas "idiotizado" mirando videos de TikTok. Hubiésemos esperado este comportamiento de un millenial o de algún internauta de las generaciones posteriores, pero parece que el expanelista de Intrusos actúa como un auténtico nativo digital.

Afortunadamente la adicción de Marcelo Polino no es nada grave si la comparamos con otras, pero un hombre con una agenda tan cargada como la de él debe estar ansioso por deshacerse de ese hábito en pos de aprovechar más y mejor las horas del día y ser más productivo.

Marcelo Polino en su paso por "La Voz".

El nacido en Tres Arroyos se animó a confesar un secreto muy íntimo, pero estamos seguros de que no es el único. Las redes sociales son la perdición para quienes no pueden ponerse límites de tiempo y, evidentemente, él es uno de los que no puede resistirse.