Un ex amor de la "Brujita" Verón se despachó con todo: "Me sentí estafada sentimentalmente”

Juan Sebastián Verón, ¿el estafador emocional?. Dorina Guillen es una bailarina que salió con el ex jugador y deportista ligado a Estudiantes de La Plata en el año 2021 y ahora lo acusa de haberle "partido el corazón", con engaños e infidelidad de por medio.

Es así que Guillen reveló su gran dolor, que terminó en una profunda depresión, en una entrevista que mantuvo con Juan Etchegoyen en su programa Metro Live. Ella se sintió desilusionada luego de haber apostado varios meses al amor con Verón, quien aseguró, le hacía promesas que "nunca iba a cumplir".

Dorina, la bailarina.

Casi quebrada, comenzó diciendo que "es algo muy duro y yo tuve una relación de varios meses, casi un año con él, pero me costó mucho superarlo, entonces hoy me cuesta hablar".

Y luego la bailarina continuó explicando que se sintió estafada ya que no era la única mujer que acompañaba a quien fuera presidente de Estudiantes: "Me enteré que él estaba saliendo con otra chica y tuve un problema sentimental, él siempre venía a casa, la relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador".

Pero luego aparecieron los problemas: “cuando me entero que estaba teniendo una relación con otra chica, traté de hablarlo con él, y me sentí muy herida. Me había prometido muchas cosas".

"Siento que me estafó emocionalmente, yo a él lo cuidé mucho, él me había planteado que estaba separado, yo decidí bloquearlo de todos lados, yo vi una entrevista que dijo que se separó hace poco, y quizás también me engañaba con otra mujer también, no sólo con una”, reflexionó.