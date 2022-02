El durísimo posteo de Felipe Fort contra Gustavo Martínez: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

El día amaneció cargado de angustia por el fallecimiento de Gustavo Martínez, la persona a la que siempre vimos como quien más quiso a Ricardo Fort. Pensábamos que Felipe Fort era uno de los más afectados con el duelo, pero evidentemente estábamos equivocados.

Felipe Fort en su descargo contra Gustavo Martínez.

Luego de declarar ante la Policía de la Ciudad, Felipe Fort dijo en su cuenta oficial de Instagram que su padre no recibirá con los brazos abiertos a Gustavo Martínez y no lo mencionó como a una de las personas que estuvo para apoyarlo a él y a su hermana.

Sin lugar a dudas, jamás hubiésemos esperado que el hijo del chocolatero expusiera de esta manera a Gustavo Martínez en las horas posteriores a su fallecimiento; pero mucho menos que se refiriera a él como a una persona que no se parece en lo más mínimo a lo que aparentaba.

Otra de las declaraciones de Felipe Fort en su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo. Felipe Fort también manifestó que, una persona que asegura vivir para "cuidar a otro" no se quita la vida a solo diez días de que cumplan 18 años, momento en el que esa tutoría llegaba a su fin. Además, dejó claro que él y Marta estaban en el mismo departamento en el que sucedió la fatalidad y que nadie debe dudar de que no sea él quien está detrás de esas publicaciones, ya que en un momento se sospechó que le habían hackeado la cuenta.

Muchas son las veces que Gustavo Martínez manifestó que su gran razón para vivir era cuidar a los hijos de Ricardo Fort. Pero evidentemente no teníamos la información completa. Felipe Fort está pidiendo encarecidamente que el mundo deje de opinar, pero sabemos que eso no sucederá.