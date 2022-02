¡Karma la v...!: el filoso comentario de Vero Lozano sobre los que opinan sobre su accidente

Las vacaciones de Vero Lozano no fueron tal como las planeó. Es que la conductora de Cortá por Lozano tuvo un accidente que le lastimó sus dos pies y varios de sus detractores han utilizado la oportunidad para "pegarle"

"Se hace la mala burlándose de la gente, pero bloquea los comentarios... ¡Karma, Vero! Todo vuelve", Lozano se cansó de leer tantos mensajes como este y escribió: "¡Karma la verga ! Tengo más humor que toda tu familia reencarnada".

"Ahora, ¿vos me decís que yo me merezco esto por pensar distinto? Mirá qué linda manera de ver la vida; ¿eso también sería tu karma? ¡Y claramente esta es mi cuenta/casa y hago lo que se me canta el ogt!", agregó.