El video de Fantino que provocó una lluvia de críticas en las redes

Alejandro Fantino se convirtió en Trending Topic ayer en Twitter luego de un insólito video que compartió en sus redes sociales, en el que se lo ve haciendo movimientos muy extraños en cuero.

En este sentido, se filmó en formato selfie y no habló, solo miró fijo a la cámara: "¡Afterbech solo! Alone (solo) #AfterBeach", escribió abajo, haciendo un paralelismo a la situación que se esta viviendo en la costa argentina donde los contagios de coronavirus no cesan.

Según se distingue, el conductor de ESPN y América estaba en su casa de Nordelta, provincia de Buenos Aires, donde convive con su novia Coni Mosquera, la modelo que forma parte del evento Fashion Tour y se encuentra recorriendo la Costa Atlántica argentina en plena temporada de verano.

Es tendencia "Alejandro Fantino":



Por historias que publicó en su Instagram. pic.twitter.com/bNsdHR2C6s — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) January 9, 2022

En las redes se distinguieron varias criticas hacia el periodista, y casi ningun mensaje de apoyo: "Más duro que turron navideño en junio", "duro como paquete de pastillas el hdp", "fafafantino", "pobre tipo", "guardate Fantino y dejate de joder", "cuanto más viejo más pelot..." y "¿no tiene amigos o alguien que le diga que NO DA?".