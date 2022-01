Fede Bal aclaró porqué no quiere borrarse el tatuaje de la boca de Laurita Fernández

Fede Bal se refirió a los comentarios que hizo su mamá, la gran capocómica Carmen Barbieri, sobre el tatuaje de la boca de Laurita Fernández que tiene sobre las costillas en un intrépido móvil de Intrusos callejero.

“¿Qué voy a hacer? Tiene un programa todos los días a la mañana. Los viernes me meto en todos los portales a ver si dijo algo en la semana. Trato de no ver tanto Twitter, trato de no estar tan ahí”