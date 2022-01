¡Bomba!: Lizy Tagliani se separó y los motivos impactaron a sus fans

Lizy Tagliani es sin lugar a dudas la alegría personificada, las risas y la buena energía que trasmite son su sello personal y es por eso que las audiencias al eligen día a día. Sin embargo, este no es el mejor momento para ella en lo personal dado que acaba de dar un giro inesperado en su vida: se separó de su novio.

Luego de dos agitados años, Lizzy terminó su relación con Leo Alturria y el contundente y explayado anuncio lo hizo ella misma por medio de sus redes sociales y emocionó a todos sus seguidores con sus palabras desde lo más profundo de su corazón.

Lizy Tagliani también es conocida por su notable empatía, respeto y tacto para hablar con su público, el cual la adora y así lo demostró en este triste anuncio que compartió con sus miles de seguidores. A pesar de haber recibido varios golpes en lo personal a lo largo de su vida, este, sin dudas, es uno de los momentos más tristes de la humorista.

Con este inicio demasiado triste pero muy honesto fue que Tagliani reflexiono sobre la ruptura con el joven, al cual se lo vinculó varias veces a ser un “interesado” o a “colgarse” de su fama no cual ella remarcó rotundamente que no era cierto.:

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutuo, pero aún sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”