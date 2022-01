"Algo mágico e inexplicable": el ex de Silvia Süller vive un encendido romance con Alejandra Pradón

La reconocida vedette Alejandra Pradón apostó al amor una vez más y se puso en pareja con Martín Lema, quien es el ex de otra reconocida figura, Silvia Süller. Esta información la confirmó el periodista Juan Etchegoyen.

De acuerdo a lo que dijo el joven uruguayo de 23 años, "estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable".

Su anterior amor, Silvia Süller

Y siguió su relato diciendo que: "hablé con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar pero no es que quedó ahí, hablamos todos los días y no paramos. Hay un gran cariño entre ambos y el mes que viene vamos a vernos que es lo que quiere ella más que nada, me dijo ´tenés que venir a verme´”.

“Empezamos a hablar y hubo tremenda onda, nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía. Hablamos tantas cosas. Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, cómo no me voy a enganchar con una persona como ella”, añadió.

“A mi me enamoró de ella lo que es como mujer, nos sacamos fotito y videollamadas, nos mandamos fotos muy lindas, yo sin ropa, me enamoró ella como mujer, la veo y me calienta enseguida”, dijo al respecto.

(Fuente: Ratingcero)