Tremendo relato de un ex Cebollitas: "De milagro no hubo una internación o una muerte"

Mientras siguen apareciendo denuncias sobre maltratos en Cebollitas, ahora Marcelo Italiano, el actor que le dio vida a "Sammy", rompió el silencio y la audiencia quedó impactada con su relato.

Italiano contó que vivió un infierno mientras actuaba: "Yo viví una experiencia de mucho aprendizaje con las cosas buenas y con todas las cosas que no estaban bien, yo en ese momento lo detecté que no estaba bien y con el tiempo lo ratifiqué y por suerte se está hablando de esto".

Marcelo Italiano

De acuerdo al testimonio, además relató que lo mínimo que había eran gritos: "No te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían y te gritaban. ´Che pibe no seas tan pajero, no seas tan boludo, esto es televisión, esto sale como chorizo, dale, dale, dale´ gritos. Había amenazas también porque te decían que si no hacías lo que ellos pedían te mandaban el telegrama”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y agregó: “A un niño le decís que sos un inútil y te lo cree y saber eso depende de como trabajes lo psicológico pero era un programa que no estaba preparado con la capacitación psicológica infanto juvenil que tenían que prepararnos y darnos las órdenes específicas”.

“De milagro no hubo una internación o una muerte, obviamente. Son acciones violentas innecesarias pero son producto de no saber manejar situaciones, no había nadie que se ponga en pensar en lo psicológico de las niñas y niños que trabajaban”, concluyó.

(Fuente: Ratingcero)