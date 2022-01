La confesión de una famosa se cruzó con Vicuña en un restaurant: 'Me pidió...'

Benjamín Vicuña es, sin dudas, unos de los actores más galanes. Ha estado en pareja con las mujeres más hermosas de la argentina y se lo ha vinculado sentimentalmente con otras tantas más. Es así que en las últimas horas una famosa panelista confesó que se lo cruzó en un restaurante justo antes de que blanqueara su relación con Eli Sulichin y que le hizo un pedido particular.

“Me pidieron un cigarrillo, pero no lo consideré como que me tiraban onda”, expresó la modelo sin querer develar de quien se trataba.

“Vicuña me lo pidió. Antes de que esté de novio, en un lapso que estaba separado, me pidió un cigarrillo. Pero eso no significa nada”, terminó revelando, mientras remarcaba, tajante que solo había sido eso.

Lejos de cualquier especulación, la modelo le bajó el tono. “No, no me habló. Ni me conocía. Me pidió un cigarro, se lo di y se fue”, concluyó.