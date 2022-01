¡Raaaaaro!: las fotos de la ex novia de Camilo y su increíble parecido con Evaluna Montaner

Sin dudas son la pareja del momento. Evaluna Montaner y Camilo se encuentran en la cima del amor, esperando a su primer hijo a quien llamarán Índigo, sin importar el sexo del mismo. Pero los fans de estos dos artstas internacionales no les dejan pasar una es así que en las últimas horas se filtraron fotos de la ex pareja del músico y sorprendió por el impresionante parecido físico con Evaluna, salvando distancias.

"Lo que pasó es que la gente malintencionada descubrió el Instagram de la ex de Camilo. Lo que sorprende es que tiene un parecido muy enorme a Evaluna", comentó la chimentera "La Tía Sebi" para Ciudad Magazine, sin filtro alguno.

Fue entonces que la periodista Estefi Berardi comentó sin escrúpulos y dejando en evidencia es supuesto parecido entre las dos jovencitas que fueron y son el amor de Camilio:

"¿Esta es la ex de Camilo? Es igual a Evaluna. Se ve que tiene un perfil y lo sigue manteniendo".

En pareja con Evaluna Montaner desde 2015 y casados desde febrero de 2020, Camilo espera a su primer bebé junto a la estrella menor del clan Montaner.

A la izquierda Evaluna, a la derecha Gabriela

Lo cierto es que poco se sabía de la joven ex pareja del músico, pero tras filtrarse fotos de su pasado se supo que se llama Gabriela Andrade Vélez, quien es una colombiana que acaba de cumplir 28 años y que, según su Instagram, ella misma se describe como: "Una colombiana más venezolana que la arepa".

Su romance con Camilo Echeverry se habrá dado entre 2013 y 2014, según se muestra en el Instagram de la mujer, quien hoy en día sigue conservando fotos de su relación junto al cantante en su Instagram, de hecho, aún se encuentran los comentarios que el cantante de “Tutu” le hacía mientras mantenían una relación cuando eran más jóvenes, según confirmó el sitio Cultura Colectiva.

"Parece la hermana de Evaluna", "Son idénticas", "¿Y si las canciones de verdad no son para Evaluna y es para su ex?", "Ahora todo tiene sentido, por eso Camilo está muy 'enamorado' de Evaluna" fueron algunos de los comentarios que recibieron por parte de cientos de miles de internautas que decidieron opinar sobre las fotos de la ex novia de Camilo.