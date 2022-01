Desgarrador: habló la hija del hombre asesinado por "Pity" Álvarez, el exlíder de Viejas Locas

La joven Jacqueline Guzzardi, contó cómo se encuentra en la actualidad y describió el dolor que la atraviesa desde el día que perdió a su padre en manos del ex cantante legendario del rock Nacional, Cristian” Pity” Álvarez. Además, se refirió a la detención del ex Intoxicados

Es así que, en un desgarrador relato para Télam, la hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en julio de 2018 por “Pity” Álvarez, brindó una entrevista y contó cuáles son sus sensaciones cuando escucha al exlíder de Viejas Locas o ve alguna imagen suya.

“No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo”