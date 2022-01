¡Se picó!: Jujuy Giménez mostró el tenso chat que mantuvo con Wanda Nara

Los días de Wanda Nara parecen no tener paz. Es que después del escándalo del Wanda Gate, en el que también estuvieron involucrados su esposo Mauro Icardi y la China Suárez, ahora la acusan de ponerle "likes" a las fotos del novio de Sofía Jujuy Giménez.

Es por eso que, ante esta situación, la modelo mostró a través de su cuenta de Instagram el chat que mantuvo con la esposa del futbolista del PSG.

“Sofi rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, le escribió la esposa de Mauro Icardi a la modelo.

Por su parte, Sofía le contestó: “Wandi me pareció rarísimo a mi también. Con Bauti no entendíamos. Me estoy recién despertando”.