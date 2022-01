La drástica decisión que tomó Manu Urcera tras el escándalo por infidelidad con Nicole Neumann

Pocos esperaban esta vuelta de página en la historia de amor de Nicole Neumann y su pareja, el piloto Manuel Urcera. Desde Punta del Este se desató un gran escándalo con la filtración de un supuesto chat entre Manu y una promotora con la que le habría sido infiel a Nicole, y ahora el piloto tomó una fuerte decisión contra la presunta amante en cuestión.

Según detallaron en el programa de chimentos Intrusos, Urcera le envió una carta documento a Melina Eugster exigiendo que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la Justicia”, según aseguraron fuentes allegadas a la pareja del momento.

En su defensa y sin que nadie lo pidiera, Eugster remarcó:

“Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos pero yo creí que era él”.