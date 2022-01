¿Crisis de pareja?: las imágenes a puro romanticismo entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Hace unas horas se desató un verdadero escándalo luego de que saliera a la luz una presunta captura de una conversación que habría mantenido Manu Urcera con otra mujer y que sería prueba de infidelidad a la modelo Nicole Neumann. Pero en Punta del Este al parecer ellos tratan de seguir adelante en medio de los rumores.

Esto quedó demostrado en los posteos que tanto la rubia como el piloto compartieron en redes, donde disfrutan de sus vacaciones con Allegra, Indiana y Sienna, las hijas que la top tuvo con Fabián Cubero.

Incluso Urcera dio pistas de que el noviazgo iba para adelante luego de subir a Instagram Stories un video donde se observa a la pareja a puro mimo mientras esperan por el asado que hizo el papá de Manu y donde se la observa a su madre también con un plato de comida.

En Intrusos, Melina Eugster –la supuesta tercera en discordia y protagonista de la conversación que habría mantenido con Urcera- había hablado por primera vez de esta polémica de la que se hicieron eco todos los medios: "Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no", aseguró la de modelo de Carmen de Patagones en un audio que le envió a la producción.

(Fuente: Ciudad.com)