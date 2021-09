“Lástima que te operaste el estómago y no el cerebro”: Mar Tarrés, durísima con More Rial

No se pueden ni ver, a la vista está que la relación entre Mar Tarrés y Morena Rial está rota, y todo comenzó luego de que la hija del conductor invitara a la humorista que emprendieran juntas un negocio. Desde que la salteña se negara, está todo mal.

Y como si fuera poco la hija de Jorge hace poco acusó públicamente a Tarrés de hacer “apología de la gordura”. Ante esta situación, Mar salió a responderle y no pasó desapercibida: “Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien”, expresó en Instagram.

“Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo”, sumó luego.

“¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc. Y no nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud. Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo... Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”, cerró polémica.

(Fuente: La Voz)