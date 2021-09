El drama de "Mini" de Duro de Domar: sin ahorros ni trabajo estable, mirá cómo vive

Sin dudas Juan Carlos Velázquez ganó mucha popularidad siendo el "Mini" en el programa de "Duro de Domar", que era conducido por Roberto Pettinato. Pero el tiempo pasó y lejos de la fama, el actor vive una alarmante crisis económica. En una entrevista relató que ya no cuenta con ahorros y que el medio le dio la espalda.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Velázquez dijo que "la gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mi, ese es el tema".

Acerca de su trabajo actual, Velázquez dijo que “estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioskos, almacenes y algunos supermercados”.

"El Mini" trabajó con grandes figuras como Mauro Viale y Lucho Avilés. Actualmente busca reinventarse para "no caer en la depresión", dijo. Pero mientras tanto su situación económica no es la más cómoda y la pandemia lo golpeó con una crisis.

“Fue bastante duro, estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta ya que a veces no tenía ni para pagar la tarjeta”, contó.

