Una famosa modelo confesó que en la clínica dónde nació la cambiaron por otro bebé

Una confesión que dejó a más de uno boquiabierto fue lo que hizo este lunes Floppy Tesouro, cuando estuvo de invitada en el programa Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña, en la pantalla de Telefé. Es que ante una pregunta de la conductora, la modelo confesó que en el hospital en el que nació hubo un error y la cambiaron por otro bebé y detalló cómo fue que sus padres se dieron cuenta de lo que había sucedido.

“¿Es verdad que te cambiaron al nacer por otro bebé y por poco no terminás en otro país?”, preguntó Florencia Peña. A lo que la modelo respondió: “¡Tremendo! En Paraguay estaría en este momento y Moni y Ricky no serían actualmente mis padres”

A lo que agregó: “No era como ahora, que están todos más pendientes. Cuando nací, mi mamá estaba muy dolorida porque costó mucho que yo saliera, tuvo 18 horas de parto para tenerme. Y mi papá no podía entrar porque se desmayaba. Cuando se estaban yendo, mi mamá dice: ‘Esta no es Floppy, es un varón´. Y yo ya me estaba yendo, me llevaban a Paraguay. Mi prima a los gritos, médicos, quilombo, no sé qué...¡A punto de irme! Así que de casualidad estoy acá”

Cabe recordar que Floppy Tesouro es una de las famosas que, en medio de la pandemia del coronavirus, viajó a Miami a vacunarse. Ella se suma a la lista de Yanina Latorre, Fabián Doman, Nacho Viale y Marcela Tinayre, que hicieron "viajes exprés" por pocos días para vacunarse contra el COVID.