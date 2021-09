Y un día se supo: qué dijo Luciano Castro al enterarse de la relación entre Sabrina Rojas y el Tucu

Hace días, Sabrina Rojas blanqueaba su incipiente relación con el Tucu López, ex de Jimena Barón. "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso", había revelado en una entrevista.

Pero en más de una ocasión, Rojas expresó que la relación actual con Luciano Castro, ex pareja y padre de sus dos hijos es buena. Hasta que le preguntaron por este tema de su nueva relación en Intrusos, y ella prefirió llamarse a silencio.

"¿Cómo tomó tu ex pareja, Luciano Castro, lo del Tucu?", le consultó un notero. Sin ánimos de entrar en detalles, ella le respondió: "No, esas son cosas quedan entre nosotros. Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y está todo bien".

"Somos dos personas separadas, que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Por eso me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad. No tengo nada ni a nadie a quién rendirle cuentas. Y nadie me las pide, y así tiene que ser", sumó.

(Fuente: Pronto)