Murió por sobredosis el "villano bueno" de la mejor serie de la historia

El actor Michael K. Williams, de 54 años, ha sido hallado muerto este lunes en su piso de Nueva York. El intérprete afroamericano fue encontrado inconsciente a las 14.00, hora local, en el comedor de su lujosa casa de Brooklyn, según policiales citadas por medios locales. Williams alcanzó la fama interpretando al delincuente Omar Little en The Wire, uno de los personajes más memorables en la icónica serie policiaca, considerada por los expertos, de manera casi unánime, como la mejor serie de la historia.

Otro personaje extraordinario en su carrera fue el Albert Chalky White en Boardwalk Empire, otra inolvidable serie de HBO, protagonizada por Steve Buscemi.

Las causas de la muerte no han sido comunicadas oficialmente, pero el diario que ha adelantado la noticia, The New York Post, citando a fuentes policiales, afirma que Williams ha muerto de “una presunta sobredosis”. El fallecimiento ha sido confirmado por su representante, Marianna Shafran, informa The Hollywood Reporter.

El cuatro veces nominado al premio Emmy acumuló elogios de la crítica por su trabajo desde 1995. Su próximo proyecto, anunciado la semana pasada, era participar en la película biográfica sobre el dos veces campeón mundial de peso pesado George Foreman, dirigida por George Tillman Jr. En 13 días, el próximo 20 de septiembre, se entregan los Emmy, y Williams era el favorito en la categoría a mejor actor de reparto en serie dramática por Territorio Lovecraft.

Obama era un fan de Omar Little

Omar Little fue un trampolín en su carrera. Su interpretación durante las cinco temporadas de la serie que retrata el rostro más crudo de las calles de Baltimore conmovió a los espectadores y se convirtió en uno de los personajes de culto del mundo de las series. El propio expresidente Barack Obama sostuvo que era su personaje favorito de The Wire. En 2012 murió Donnie Andrwes, el criminal que inspiró a Omar. “DEP el gánster original y un hombre de los pies a la cabeza, Donnie Andrews. El hombre que fue la inspiración para Omar Little. Le dedico mis oraciones”, escribió Williams en su cuenta de Twitter.

Michael Williams junto a Donnie Andrwes

Williams fue uno de los rostros protagonistas en exitosas series de HBO como Boardwalk Empire, The Night Of y la mencionada Territorio Lovecraft. Además trabajó en otras series como Así nos ven, Alias, Los Soprano, F is for Family o Ley y orden. En cine apareció en RoboCop, 12 años de esclavitud, Puro vicio, Adiós, pequeña, adiós, Assassin’s Creed, El traficante, Huérfanos de Brooklyn, Rescate en el mar Rojo, Cazafantasmas, Matar al mensajero, El jugador y La carretera (The Road).

Los códigos de Omar Little lo convirtieron en un personaje de culto

Michael K. Williams nació y creció “los primeros 32 años” de su vida, en el barrio de Flatbush, en Brooklyn. “A pesar de todo lo feo y malo, no cambiaría mi vida por nada, me hizo quién soy. Estoy orgulloso de decir que crecí en estas calles de Brooklyn. Tengo algunas cicatrices, casi todas internas, pero me hizo el hombre que soy”, contaba en CannesSeries en 2018. Con 21 años entró en rehabilitación y después estuvo una década en su casa sin interés por nada y de pelea en pelea (de ahí sus cicatrices exteriores. Hasta que el ballet, primero y el cine después, gracias a Tupac Shakur, le sacaron de una década infernal. “Durante mi tiempo en The Wire me di cuenta de que el éxito no es salir de tu comunidad, es ser bienvenido de nuevo”, y por eso se volcó en acciones sociales en su barrio, y en producir series documentales sobre temas que le importaran.