Grosero ataque de Yanina Latorre a Maru botana: "Las zorritas buenas...

Yanina Latorre y Maru Botana fueron juntas a la facultad. Desde esa época ya no se llevan bien. La esposa del exfutbolista recuerda esa época con tristeza por las cosas que tuvo que vivir al lado del la cocinera.

Frente a esta reacción de la panelista, el humorista Martín Bossi, presente en el estudio, sorprendido, respondió que no podía imaginar que Maru Botana se llevará tan mal con alguien. Ante esto, Yanina le retrucó: “Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?”.

Durante el programa se siguió hablando del tema, es decir, de la pelea entre ambas, y la rubia aseguró que no le interesa hacer las paces con la repostera.

“Ella no tiene amigos y no la quiere nadie… Con ella no me sentaría ni a tomar un café”, finalizó despidiéndose del programa radial.

En abril, Maru Botana visitó el programa de Jey Mammon, "Los Mammones", y se refirió a la pelea con la panelista. "No sé qué paso. Te digo la verdad, siento que empezó en un ‘Bailando...’ La conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano. Compartíamos la facu y éramos amigas, pero fue nada más que dos años", dijo la cocinera.

Pero Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió duramente: "Todo mentira. Me encantaría que un día abra su corazón y pida disculpas porque tiene hijos. Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida".

"Vos hablás de dos años porque sólo durante dos años fuimos amigas. Dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas", agregó, mirando a cámara en ese entonces.

"Yo era muy flaca y un día estaba sentada comiendo una de esas tortas ricas que ella hace (porque todos los sábados y domingos nos juntábamos a estudiar) y delante de todo el grupo de amigas dice: ‘¿Vos me vas a hacer creer a mí que venís acá con ese cuerpito de 40 kilos y que te comés todas estas tortas y después no vas a tu casa y vomitás? Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios’", recordó en "Los ángeles de la mañana".