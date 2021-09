La China Suárez enfureció y disparó contra todos

Desde el día en el que Benjamín Vicuña, comunicado de por medio, anunció que se había separado de la actriz María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, los rumores en torno a su ruptura han sido de todo tipo. Sin embargo, una supuesta infidelidad del actor chileno con una moza cordobesa habría sido el desencadenante del fin de la relación. Cansada de las especulaciones, la actriz argentina, que hasta ahora se había mantenido en silencio, habló y disparó contra todos.

La ex Casi Ángeles utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que dijo de todo. “Como rompen con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”

“No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, finalizó María Eugenia Suárez.

¿Qué dice Benjamín Vicuña al respecto?

Tras el reciente anuncio de la separación, surgieron rumores de que una vez más giraron alrededor de Benjamín Vicuña como un enamorado del amor. Y ahora trascendió que el actor se comunicó con la periodista que lo trató de infiel hace una semana y le envió un fuerte mensaje con amenaza legal.

Se trata de la panelista Estefanía Berardi quien aseguró en el programa de chimentos Mañanísima que el chileno le fue infiel a la China Suárez con una joven camarera cordobesa con la que habría tenido un affaire mientras estaba en pareja con La China.