Habló Marianela, la mesera que habría tenido una historia con Benjamín Vicuña

Un nuevo capítulo se vivió en la historia de separación de Benjamín Vicuña y la actriz argentina China Suárez.

La pareja confirmó que ya no están juntos y empezó a circular una fuerte versión de que una nueva infidelidad del chileno podría haber sido el detonante.

En ese contexto, el actor se cansó de los rumores y dio su palabra en Los Ángeles de la Mañana, donde desmintió a la panelista. “Hola Benjamín ¿cómo estás? Disculpá arrancar la mañana preguntándote por esto. Pero durante el día se va a hablar del tema de la camarera de Córdoba”, fue el mensaje que le envió la producción de Ángel De Brito y que el chileno contestó muy molesto. “Hola buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”, fue su contundente respuesta.

En las últimas horas, fue Marianela, la chica con la que se lo vinculó, quien decidió romper el silencio. “Te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, leyó desde su celular el conductor de LAM. En ese momento, De Brito analizó: “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, no sabemos qué, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”.

Y siguió leyendo el texto que le envió la joven: “No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría y empatía. Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación, trasmutación, perdón, cura. Gracias”.

El pasado 20 de agosto, el ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, había anunciado a través de Instagram la separación de la madre de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, había escrito en una story.

Cabe recordar que el próximo 24 de septiembre se estrenará Terapia alternativa, una serie en la que la ahora ex pareja es protagonista junto a Carla Peterson. Incluso, días atrás, Fernán Mirás, quien también es parte del elenco, compartió un poster de la ficción junto con un texto promocional para que sus seguidores estén atentos al inminente estreno. Pero entre los comentarios, se destacó el del chileno, quien se atrevió a señalar un gesto particular en uno de los integrantes de la imagen.

“El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu”, escribió Benjamín en el posteo y, rápidamente, logró diversas reacciones: “Muy buena, Benja. Sos un genio”, “El humor nos salva” y “Se pasó el Benja” fueron algunas de las expresiones que festejaron el comentario del chileno. En tanto, también se juntaron algunas críticas: “Lindo marketing el de la separación” y “Estaba convencida de que era una separación 100% real”, le dijeron.

Fuente: Infobae