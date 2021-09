El durísimo momento de Vicky Xipolitakis: con su hijo, a la calle

Hace días se conoció la novedad de que Vicky Xipolitakis podría ser desalojada de su casa, y lamentablemente será así. Según indicó Carlos Monti en "Nosotros a la mañana" y explicó que "la Griega" deberá dejar su hogar el 30 de septiembre. Pero además deberá pagar una gran suma de dinero.

La modelo acumula una millonaria deuda debido a que no paga las expensas del edificio, y esto provocó que sus vecinos estén muy enojados con ella. Por otro lado, la falta de pago de alquiler de un piso tan exorbitante como en el que se encuentra.

“El pedido lo hizo su propietario, que es un italiano que no vive en el país e instrumentó a través de sus abogados el pedido de que el 30 de septiembre, es decir mañana, se termine la locación del alquiler" contó el periodista de El Trece.

El contrato del departamento está a nombre de Javier Naselli, el ex de Xipolitakis, y la exparticipante de "MasterChef Celebrity", argumenta que no pagará nada ya que no está a nombre de ella. De todas formas, al estar separados correspondería que los gastos sean dividió entre los padres del menor.

“Hablé con Castro Bianchi que es el abogado de Vicky Xipolitakis y me dice que por ahora no tienen la notificación para que abandone el departamento", confirmó Monti antes de finalizar con el tema del departamento.

(Fuente: Diario Show)