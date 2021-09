"Deseo que Dios o el diablo te juzguen": qué dijo un reconocido diseñador por la muerte de su hermano

Este jueves en las últimas horas, Roberto Piazza confirmaba a los medios que su hermano Ricardo había fallecido en Santa Fe. ¿Pero quién era?, el diseñador se había animado a denunciar públicamente el abuso que había sufrido de su parte a lo largo de los años.

Piazza confesó que fue abusado por su hermano mayor cuando era solo un niño. Y desde Instagram el diseñador se desahogó con un tremendo posteo una vez que se enteró del fallecimiento. Publicó una foto de la cara de su hermano.

"Pasaron muchos años desde que esa tarde cuando yo tenía 6 años, me asesinaste el alma, en casa de mamá, una tarde violándome, yo era un nene de 6 años y hasta los 17 viví esa cruz cotidianamente!", comenzó. Y siguió: "Eras mi hermano mayor y yo un nenito, pero no entendía nada, hoy aún creo no entiendo, hoy a la tarde te moriste, creo demoraste mucho en hacerlo".

"Pero bueno será que Dios te lo hizo pagar en vida? Luego pasaron cosas peores!!!! No te odio ni dejo de hacerlo no tengo bronca ni dejo de tenerlas", profundizó Roberto.

Cerró su descargo diciendo: "Soy un Ave Fénix dolido pero muy colorido. Hoy te moriste! Deseo que Dios o el diablo te juzguen! La vida ya lo hizo. Terminó mi libro. Ahora empieza otro más lindo quizás! Bye idiota, Robertito el nene".

(Fuente: PrimiciasYa)