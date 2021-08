Romance confirmadísimo: salió a la luz el video de Sabrina Rojas y el 'Tucu' López

El amor ha vuelto a la vida para Sabrina Rojas y, como ya muchos sospechaban, su 'Romeo' es el Tucu López, el ex de Jimena Barón.

Ambos venían gambeteando la confirmación hace semanas, pero finalmente se terminó de aclarar con un video que apareció en las últimas horas.

“Tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”. Hace tan solo una semana El Tucu López intentaba eludir la pregunta sobre una supuesta relación con Sabrina Rojas. Incluso la quiso desmentir al deslizar que solo se habían conocido a través de amigos en común.

Sin embargo, y luego de reconocer que la actriz le parecía “divina”, aparecieron imágenes que confirman el romance. “En la vida uno no puede estar adivinando qué sucede y qué no... Me gusta mucho conocer a gente en general, vincularme con seres de bien, me parece que es algo que todos deberíamos hacer”, agregó el conductor y ex pareja de Jimena Barón sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance.

Su vínculo comenzó cuando ella fue a verlo a Sex, la obra de José María Muscari. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, se preocupó por aclarar la ex esposa de Luciano Castro. Por su parte, detalló que el Tucu López “es un morocho lindo”.



En las últimas horas, apareció un video que confirma el romance de la pareja: están caminando abrazados por la calle, y en determinado momento él rodea la cintura de ella con su mano y le da un romántico beso, según las imágenes que capturó Farándula Show. No hay dudas de que son ellos ya que no llevan puesto tapabocas, de manera tal que se los distingue de forma clara.

La última relación pública de Luis El Tucu López fue con Jimena Barón, con quien comenzó un vínculo dentro de un absoluto hermetismo cuando ella se separó de Daniel Osvaldo. Luego, cuando retomó su actividad en las redes sociales, anunció que se había distanciado del conductor y trató de ponerle humor a la situación asegurando que sus parejas le duraban “menos que un pote de queso”.

Sabrina Rojas, por su parte, se separó en mayo pasado de Luciano Castro, luego de más de 10 años juntos. Fruto del amor de dicho matrimonio, nacieron Esmeralda y Fausto. “Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, aseguró la actriz por aquel entonces.

Sobre las posibles nuevas relaciones de su ex marido -se lo vinculó con Jimena Barón, aunque luego ambos lo desmintieron-, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”.

De esta manera, Sabrina Rojas dejó abierta la posibilidad a que ella también reharía su vida y podría iniciar una nueva relación. Es por eso que no tuvo interés en ocultar a su actual amor, el Tucu López.

