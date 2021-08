La China Suárez habló tras su separación de Benjamín Vicuña: “No hubo terceros en discordia”

La confirmación del fin de la relación entre Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña dio lugar a todo tipo de especulaciones. Por un lado, se rumoreó que el chileno le habría sido infiel a la actriz e, incluso, se dio a entender que la tercera en discordia podría ser una de sus compañeras de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe que está grabando junto a Paola Krum. Y, por el otro, se dio a conocer una versión que indicaba que, en realidad, el conflicto surgió a raíz de una affaire que la ex protagonista de ATAV habría mantenido con el trapero Valentín Oliva, conocido como Wos.

Así las cosas, en su edición sabatina de Polino Auténtico, por Radio Mitre, Marcelo Polino reveló cuáles fueron las palabras que La China le trasmitió no bien trascendió su rutpura sentimental con Vicuña. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, le dijo la actriz al periodista, con quien mantiene una amistad desde hace años. Y luego compartió un video en el que se la ve espléndida, recorriendo los jardines de su casa y dispuesta a disfrutar del fin de semana.

La noticia de que la relación entre Eugenia y Benjamín había llegado a su fin, la dio a conocer el mismo Vicuña mediante un comunicado que compartió en la mañana del viernes en sus historias de Instagram. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno.

En relación la sorpresiva decisión del actor de dar a conocer la ruptura, Polino aseguró: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”. Y luego confirmó que quien había tomado la determinación de ponerle un punto final a la pareja había sido la actriz. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló el periodista.

Y, con respecto a Vicuña, agregó: “Él pone el posteo y se va a grabar la tira en Telefe. Dicen que llegó muy angustiado al canal y se encerró. Es más, de la producción le ofrecieron si quería no grabar, porque a todos nos puede pasar que un día querés volverte a tu casa. Pero él se tomó unas horas y siguió. La jornada de trabajo quedó igual”.

La China y Benjamín se habían conocido en el 2015 cuando ambos hicieron el filme El hilo rojo. Y vivieron un confuso episodio cuando Carolina Pampita Ardohain, quien según sus propias palabras todavía estaba en pareja con el chileno, fue al motorhome de los artistas y vio “lo peor que puede ver una mujer”. En ese momento, el chileno no se pronunció al respecto, aunque sí Eugenia, quien dijo que no estaba pasando nada con su compañero y que la jurado de La Academia había sido violenta con ella.

Por este motivo, apenas se rumoreó que Suárez podría haber tenido un romance con el intérprete de Canguro, las redes sociales recordaron que en 2019, cuando lanzó su álbum debut, Caravana, Wos había utilizado como portada una foto en la que se lo veía sentado en una reposera mientras, detrás suyo, se incendiaba un motorhome.

Sin embargo, con el tiempo, aquel escándalo con el que dio comienzo la relación entre La China y Benjamín fue quedando en el olvido. Y ambos lograron ensamblar una familia con los hijos que él había tenido con su ex, Bautista, Beltrán y Benicio (también tuvo a Banquita, que falleció en 2012), con la niña que ella había tenido con Nicolás Cabré, Rufina, y con las dos criaturas que tuvieron juntos: Magnolia, de tres años, y Amancio, de uno.

Fuente: Infobae.