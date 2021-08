En medio de un huracán, una ex reina sanjuanina se acordó del Zonda: qué dijo

En las últimas horas, un huracán que fue llamado Grace tocó tierra en el Caribe Mexicano con lluvias torrenciales y fuerte vientos que pusieron en peligro a algunas viviendas del lugar y una sanjuanina fue testigo de todo ello.

Se trata de Micaela Gómez, la ex reina de Capital que desde enero de este año se encuentra viviendo en México, quien contó su experiencia en las redes sociales y, como no podía ser de otra manera, se acordó del viento Zonda.



View this post on Instagram

Si bien en las horas previas al paso de Grace Micaela se mostró preocupada porque nunca había sido testigo de dicho fenómeno natural, una vez que pasó el huracán subió un video a sus redes para contarle a sus seguidores su experiencia.

"He vivido tormentas peores en la costa Argentina y en Córdoba. Y no te digo de los vientos Zonda en San Juan. Pero bueno si me alarmé un poco porque nunca había vivido un huracán propiamente dicho"