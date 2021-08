Locura: Tinelli anunció que invitó a uno de los artistas del momento al piso de ShowMatch

Este miércoles, Marcelo Tinelli anunció qué artista visitará La Academia de ShowMatch en exclusiva en pleno comienzo de su programa. Para los corazones cumbieros, se trata del cantante L-Gante, la última sensación de la música nacional.

Todo el revuelo comenzó cuando el conductor presentó a Julieta Nair Calvo y su buen mozo bailarín para comunicarles su puntaje, y aprovechó para preguntarle al coach sobre sus críticas a las devoluciones del jurado que sorprendieron.

"Amigues, no se trata de la cumbia que les gusta. L-Gante hace cumbia les guste o no ese estilo, todo evoluciona y se fusiona. Si no estaríamos escuchando aún Adrián y los dados negros, Grupo Red, Green, y toda esa cumbia… ¡Fin!", había dicho el entrenador en sus redes tras las críticas de que L-Gante no hace cumbia propiamente dicha.

"Es una cumbia diferente la de L-Gante, por ejemplo. Ayer hablé con él y L-Gante me dijo que la semana que viene va a estar acá en el programa haciendo un show en vivo. Está todavía en la cuarentena, después de haber vuelto de México y el jueves hace una recorrida hasta su casa natal, que la vamos a cubrir, y la semana que viene va a venir acá a cantar"

Con semejante anuncio, Tinelli intenta recuperar cierta presencia en la televisión, lo cual está siendo un trabajo muy duro por la falta de puntos durante su emisión al coincidir con La Voz Argentina, el boom del momento.