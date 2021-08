Yayo ya no puede hacer chistes con mujeres, ¿y ahora a qué se dedica?

José Carlos Guridi, se hizo popularmente conocido como Yayo, uno de los comediantes que mayor reconocimiento ha adquirido en los últimos 20 años debido a sus participaciones en programas de mucho rating como ShowMatch o Peligro Sin Codificar. El artista, quien ha tenido un tono violento y machista para hacer humor, dejó atrás dicho estilo de actuación con el que se hizo famoso y comenzó una nueva faceta en su vida. ¿A qué se dedica?

En sus comienzos, Yayo dejó atrás su faceta como economista para poder dedicarse al humor como cantante, compositor y actor en los famosos sketchs de VideoMatch. Allí, entre 1994 y 2004, le hizo bromas muy pesadas a famosos en una época en la que la sociedad -en líneas generales- lo aceptaba y poco lo cuestionaba.

Luego de haber formado parte de secciones conocidas como "Los Gauchos", "El Cuarteto Obrero", otras cámaras ocultas y un segmento de chistes, el cordobés nacido en Villa María dejó a Marcelo Tinelli y se marchó a Telefe en 2008, donde Peligro Sin Codificar le abrió las puertas de otro show de humor. En dicho espacio adquirió más protagonismo y formó parte de la recordada sección "Hablemos Sin Saber". Por dicha experiencia, que duró hasta el 2015, recibió seis premios: entre ellos, tres Martín Fierro como "mejor labor humorística".

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la sociedad no toleró más los chistes misóginos y machistas que hacía en diversos programas de humor, Yayo debió modificar su estilo y hacer una autocrítica por las bromas que solía hacer. De hecho, en una entrevista que le concedió a Clarín hace unos meses, indicó: "Me dejé llevar por la ola... Ahora estoy más cerca de los 60 años que de los 50, y no puedo hacer las cosas que hacía a los 30. Si antes me decían “¡qué chabón zarpado!”, ahora me dirían “¿qué le pasa a este viejo verde pelotudo? A medida que vas creciendo hay un camino natural que te lleva a abrir otras puertas".

"Siempre fui de vivir en las tinieblas, en la noche, en lugares non sanctos... Y ahora no puedo hacerlo tanto, desgraciadamente. No sólo por el reconocimiento, sino porque cualquiera tiene un celular, y si te ve, marchaste... A esta altura tengo una señora que no está dispuesta a bancarme lo que me bancaba a los 20 o 30 años", agregó el cordobés, quien hoy tiene 55 años y tiene una nueva faceta en su vida: se dedica a la actuación en telenovelas. Por ejemplo, formó parte de "Simona", telenovela de comedia musical emitida por El Trece, y también actuó en la película "Monzón". Incluso, formará parte de "1-5/18: somos uno", la nueva propuesta de Pol-Ka.