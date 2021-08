Vicky Xipolitakis a la calle por no pagar el alquiler

Vicky Xipolitakis transita una complicada situación económica en el plano personal que involucra a su único hogar, ya que en las últimas horas recibió una orden de desalojo con fecha límite para que abandone el lujoso departamento que ocupa con su hijo Salvador Uriel en los próximos días.

"Debe más de 600 mil pesos de alquiler y por eso se le inició el juicio. El 30 de septiembre termina y se tiene que ir porque claramente no le van a renovar"

Además, sumado al juicio por desalojo se le suma el vencimiento de contrato de alquiler, lo cual quedó expuesto en Nosotros en la Mañana este miércoles.

El lujoso departamento está ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, en el barrio de Recoleta, uno de los más coquetos y elegantes de todo Buenos Aires y está delimitado por 120 metros cuadrados, 6 habitaciones, 4 baños. El monto mensual del alquiler ronda los 100 mil pesos y ella adeuda todo el primer semestre del año 2021.

Cabe destacar que Vicky, a pesar de su exitoso paso por Master Chef, se separó del padre de su hijo hace más de 4 años en medio de una batalla legal por la manutención y esto no estaría brindándole la seguridad financiera para poder sostener este estilo de vida tan lujoso.

Desde su entorno más cercano aseguran que el acuerdo al que llegaron con su ex pareja es que ella pagaba la mitad del alquiler y la otra mitad, pero que por motivos que no trascendieron alguna de las partes no cumplió con lo establecido y la deuda creció hasta hacerse insostenible.

De esta forma, Vicky deberá dejar la propiedad o un oficial de Justicia la obligará a hacerlo luego de la fecha límite de vencimiento de su último mes de alquiler, ya que es muy poco probable que le quieran renovar este contrato por incumplimiento del mimo.