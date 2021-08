La insólita denuncia de la primera novia mediática de Ricardo Fort

Ricardo Fort otra vez está presente en los medios de espectáculos de todo el país en los últimos días luego de que su hijo anunciara que quieren realizar una docuserie sobre la excéntrica vida del fallecido millonario chocolatero, a modo de homenajearlo. Sin embargo, algunas de las parejas hubo algunos contratiempos con personas que se bajaron del proyecto.

Una de ellas fue Virginia Gallardo, quien dejó en claro que no le interesa ser parte, y esto generó el descontento de Martita , la hija del mediático chocolatero. Pero ahora también se sumó Violeta Lo Re quien rompió el silencio y reveló el vínculo que la unía al millonario y explicó por qué no estará en la producción de la docuserie.

“Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más"

Y finalizó: "Yo no estaba rentada. Los dos empezamos siendo una pareja mediática pero no había un contrato, ni él me pagaba ni nada. De hecho, todo salía naturalmente. Le dije 'si vos querés que esto funcione vas a tener que ser mi pareja acá, afuera, en las cuatro paredes...'".

Fuente con información de : Paparazzi