Después de dar a luz, a Belén Francese se le complicó todo: ¿qué le pasó?

Vitto llegó y le cambió la vida para siempre. La siempre divertida Belén Francese contó que, tras dar a luz a su hijo, sufrió una crisis existencial. Afortunadamente, en su caso, esos sentimientos fueron desapareciendo con el correr de los días y no tuvo que pedir ayuda profesional. "Sufrí una crisis existencial, de angustia porque no sabía qué iba a hacer con un bebé tan chiquito, no quería ni asomarme a la puerta", reconoció la actriz.

Así como brotó en ella un sentimiento de amor profundo que jamás sintió, también aparecieron sensaciones y miedos que no conocía: "Me fui poniendo canchera y se me pasó pero los primeros días no fueron fáciles".



"Nosotros maternamos y paternamos a full. Encima Vitto es muy chiquito y la verdad es que vino muy poca gente a casa: mi mamá, mis hermanos, Moria y Virginia Gallardo... y nada más", se sinceró.

Además, dijo que está recuperando de la cesárea lentamente: "La realidad es que es un proceso muy personal, de cada mamá. Yo quiero estar a full con mi hijo, como mínimo, los tres primeros meses. Soy muy primeriza, no lo quiero dejar ni 3 segundos...".



Moria Casán celebró en sus redes sociales el nacimiento de Vitto, el primer hijo de Belén Francese con Fabián Lencinas con una tierna foto y un mensaje cargado de amor y bendiciones. La llegada del bebé la convirtió en madrina, rol que comparte junto con Marley, tal como lo anunció la flamante madre en abril de este año.

"Bienvenido Vitto al mundo, ¡mi ahijado adorado! Felicitaciones a sus papás y disfruten de la vida. Felices, plenos. Aguante el amor", escribió "La One" en su cuenta de Instagram con una foto de los piecitos del recién nacido durante la noche del 29 de junio. Tras varios años de amistad, Belén le propuso a Moria ser quien acompañe a su bebé con el corazón y, orgullosa, la vedette aceptó automáticamente.

"Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón”, explicó la poetisa en aquel momento.