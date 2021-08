Luis Salinas en San Juan, tras el coronavirus: “Gracias a dios pude salir, pero fue muy duro”

El guitarrista Luis Salinas volvió a San Juan con su trío, tras la postergación de sus shows de fines de marzo, uno de los cuales sería en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, acompañado por músicos sanjuaninos.

En el show que este viernes dio en La Kelita, el pub que funciona en el Jockey Club de San Juan, el músico contó que “nos enteramos que la mamá de Juan (Salinas, su hijo y guitarrista del trío) y yo teníamos Covid en el aeropuerto, haciendo el check in, viniendo para acá”.

“En mi caso fue más duro porque era un paciente en riesgo. Gracias a dios pude salir, pero fue muy duro. Dios me dio la posibilidad de seguir estando acá”, confesó el artista.

“Me agarré mucho de mi hija Rita, de 10 años, de Juan, de los amigos, de la familia. Es tiempo de purificar las relaciones, uno ve lo importante que son los afectos verdaderos, y lo que amamos, como la música”, consideró.

Salinas agradeció “la posibilidad de volver a tocar”. Tras recuperarse “hicimos tres conciertos más o menos en un ambiente así, con mucho frio, y a mí me emocionaba ver cómo la gente tenía frío y venía igual. Entonces uno sacaba cosas de adentro para disfrutar”, contó.

“Después hicimos dos conciertos más en un lugar cerrado, y salió la posibilidad de hacer esta gira, de volver a vivir estas cosas maravillosas después de lo que pasé. Nada mejor que hacerlo aquí”, analizó.

Salinas recordó el show que realizó ayer, “donde me recibieron con un buen asado como debe ser”, y le tiró un centro a la cuyanía: “Esta zona es el único lugar donde tomo vino, porque si uno vino acá y no tomó vino, es como que no vino”.

El show

Salinas interpretó un repertorio basado en clásicos del tango, el folclore, la bossa nova, y otros ritmos populares que maneja con maestría, para rematar con un rocanrol con su hijo con el que suelen cerrar los shows, con dos guitarras jugando durante muchos minutos, entre lo estudiado y la zapada.

El show del Luis Salinas Trío, que conforman Luis, Juan Salinas y el percusionista Alejandro Tula, contó con algunos invitados locales. El guitarrista Carlos Santana y el cantante Daniel “Lechuga” García participaron de una versión de “Volveré siempre a San Juan”, en la que se lucieron el músico veinticinqueño y Juan Salinas, en guitarra eléctrica.