El novio de Silvia Süller cargó contra la ex de Sergio Denis: "Ella mintió para..."

La ex de Sergio Denis vive un momento complicado tras varias acusaciones que ha recibido. Verónica Monti fue detenida cuando intentó robar en un shopping y pasó varias horas en una comisaría.

Días más tarde contó en una entrevista que hace años sufre de cleptomanía. Y como si fuera poco ahora apareció Martín Lema, la actual pareja de Silvia Süller, quien le dedicó unos minutos para Monti.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, reveló que le hizo un reportaje hace un tiempo. “Después hicimos un baile y copa va, copa viene, terminamos teniendo... Ella tiene aires de diva y quería ir al Faena. La billetera mía no aguantaba”, comenzó su historia.

Pero lo más impactante apareció cuando salieron del hotel en el que estuvieron hospedados: “Quería hacer videos con vagabundos, gente de la calle de verdad”, explicó Lema. Además, mencionó que quería ir a buscar a Moria a la puerta del teatro para reclamarle la casa que le ofrecieron en un programa de televisión.

“Ella dice en muchas entrevistas que estuvo de indigente y yo le pregunté si de verdad pasaba hambre y no tenía en dónde dormir. Me dijo que no, que lo dice para ver si de garrón sale algún canje o alguien le daba un departamento”, confesó el actual novio de Süller. “Ella mintió para tener un departamento de garrón y tener prensa”, comentó en la entrevista sobre Monti.

(Fuente. Diario Show)