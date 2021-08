“Aca Barassi, aflojen chicos”: el sanjuanino le bajó el tono a la polémica que se armó con un participante

Darío Barassi volvió a ser tendencia en rede sociales ayer, por un entredicho que no terminó de definirse como gracioso o “pesado”, con un participante que aludió a su físico.

La respuesta del conductor fue terminante y, con mucha altura, lo dejó pedaleando en el aire.

Barassi le preguntó a Facu (el participante) qué actividades le gustaba hacer en su tiempo libre y el joven respondió: "Ir al gimnasio: no sé si lo conocés", aludiendo al sobrepeso del sanjuanino.

Entonces el animador saco el manual de estilo y lo hundió bajo la tierra: “Sí, obvio. Lo que pasa es que cuando vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”.

El participante quiso salvarse apelando a que “tenés 20 años más que yo”. Y Barassi, que estaba finísimo, respondió: “Y, bueno, pero a tu edad estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios. Yo te felicito a vos. Te felicito por tus bíceps, espero que algún día llegues a tener la caja de ahorro que yo tengo”.

Este intercambio fue viralizado hasta el extremo en redes sociales y ahora el sanjuanino busca bajarle la espuma al asunto.

“Acá Barassi”, comienza uno de los videos en los que pide que “aflojen, chicos”.

Barassi aclaró que lo que Facu dijo no lo ofendió “para nada”. E insistió en que “es un programa de entretenimiento en el que todos buscamos pasarla bien”.

“Facu, un rey. No lo maten a él, no me maten a mí”, y terminó mandándole al participante “un beso”.

Mirá los videos.

