Suena el teléfono: A Chano Charpentier le dieron el alta, ¡y lo llamó el Presidente!

En las últimas horas se conoció de que el músico Chano Moreno Charpentier fue dado de alta luego de estar dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi tras ser baleado por un policía.

Este jueves trascendió un video del cantante que daba la noticia de su alta: “Hola, queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente, gracias a todo su plantel de médicos. Me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida”, dice en la grabación.

Y si bien le dieron el alta, el cantante reveló que comenzará un tratamiento contras las adicciones: “Tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas, por eso me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito mucho respeto”.

Luego de esto, hubo personas que se comunicaron con el ex líder de Tan Biónica, entre ellos nada menos que el mismísimo presidente Alberto Fernández, quien lo hizo vía telefónica con el vocalista.

Alberto no perdió oportunidad de hacerle llegar su apoyo y la invitación a compartir un momento cuando él se haya recuperado. También hablaron sobre música y su estadía en la clínica.

(Fuente: Los Andes)