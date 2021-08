¿Se juntaron Cachete con `cahete´?: mirá la polémica coreo que levantó polvareda en Showmatch

Un nuevo amor nació y cada vez es más fuerte entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez se vuelve cada vez más evidente en la pista de ShowMatch. Hace unas semanas el actor y su bailarina blanquearon la relación con un beso en plena pista del certamen de El Trece que fue increpado por Marcelo Tinelli para el deleite de sus fans.

Pero esta vez, con un baile a flor de piel, fue el re afirmación en directo de la química. Con un tremendo baile, volvió a verse reflejada la buena onda y alegría entre los dos y hasta una manito de más del actor sobre la bailarina que armó la polémica en las redes.

Por otra parte, la joven Fiorella no dudó en aclarar cómo se plantea la relación desde su lado y no ddó en decir, para una entrevista hace un tiempo o en un medio nacional, todo lo que pensaba con respecto a la formalización de su romance con Cachete:

"Para mí está bueno conocer una persona por un tiempo. Con mi novio anterior estuvimos cinco años y primero estuvimos un año en el que no fuimos novios. No sé qué opina Agus de eso, o qué le pasa con respecto a conocer antes a una persona. Me parece que somos parecidos en eso"