Chano fue dado de alta y así se mostró por primera vez en un video

Luego de su paso por el Sanatorio Otamendi en estado crítico, Santiago "Chano" Moreno Charpentir fue dado de alta ayer en la provincia de Buenos aires. El reconocido músico ingresó luego de ser baleado sin explicación alguna por un policía en un episodio que aún no ha sido esclarecido, en el interior de la casa de su madre en un barrio privado.

Como consecuencia del hecho que estremeció sus fans, el ex líder de la banda popera Tan Biónica tuvo que ser intervenido y perdió un riñón, parte del bazo y del páncreas.

"Hola queridos amigos, soy Chano, desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me trataron en un hospital"