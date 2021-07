Los Caniggia, de mal en peor: la dura decisión que tomó Claudio contra su hijo Alex

La disputa familiar de los Caniggia parece no tener fin y en esta ocasión es Claudio Paul el que parece haber tomado una drástica decisión.

Así confirmó Sofía Bonelli, novia del ex delantero de la Selección Argentina, en una entrevista con la Revista Gente, días después de que Alex hubiese reclamado a su padre dinero.

"Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis", señaló en diálogo con la revista Gente.

Y sumó: "Yo no lo voy a querellar a Alex, es Claudio el que va a hacerlo. A Mariana ya le inicié una demanda. A Charlotte no. Me da lástima esa piba, pero también me atacó mucho y eso me molesta. Así que si habla de nuevo sobre mí la voy a mandar al frente con alguna cositas. ¡Falsa! Decía que no me conoce y yo le cuidaba a su perro. Siempre la contuve, un día vino llorando a tocarme la puerta hablando mal de la madre. Son todos falsos acá. ¡Entre ellos se matan!".

Polémica, expresó: "Por favor te pido que pongas esto: ‘A Mariana le gusta el maní mantecoso’. Hay gente que lo va a entender (se ríe), no le va a quedar ni la casa que ocupan en Marbella".

"Ellos son okupas, no pagan ni el alquiler, no tienen nada, son okupas VIP. Ella tiene a un hermano que se llama Cristian viviendo de arriba en la casa de España, es uno que toda la vida vivió de Claudio. Además de Gonzalito que ya todos lo conocemos. ¡Todos vividores! Lo digo yo, ¡Vividores y okupas!", cerró.

Fuente: MDZ