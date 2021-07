¡Viva el amor!: mirá la imperdible propuesta de casamiento en vivo del primo de Mauricio Macri

Este jueves la conocida periodista María Belén Ludueña (35) fue parte del panel de Polémica en el Bar. La conductora de Buenos Días América se sentó a la mesa con el fin de repasar su trayectoria en el canal y de su compromiso con Jorge Macri (56), el intendente de Vicente López, su pareja, y con quien convive hace tres años.

Fue él mismo quien la sorprendió al aire y le hizo una pregunta que generó la emoción de todos. “Estoy volviendo de La Plata de laburar todo el día pero es un gran momento para preguntarle: ¿Belu, te querés casar conmigo?”, preguntó el jefe comunal.

Su pareja estalló de alegría y luego respondió con un “Sí” enérgico y prolongado mientras la sonrisa no se le borraba de su rostro. “Sí, obvio, cómo no. Te amo”, confirmó, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. “Yo soy muy sensible, obvio que sí. Pueden reírse igual, pero sí”, dijo, en medio de la algarabía de sus compañeros de piso.

Luego de una serie de preguntas y románticas respuestas, se vivió al aire un momento más que emocionante. Mirá el imperdible video:

(Fuente: Contexto)