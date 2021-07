Julián Weich en terapia intensiva por coronavirus: cómo sigue su estado de salud

Esta mañana se dio a conocer el estado actual sobre la salud del conductor y humorista argentino Julián Weich. Su médico personal y de cabecera, Mario Fit, brindó el parte médico ayer en el programa Otra vez Juntos que Julián conduce con Mabby Wells en radio Uno.

"Julián sigue estable, lo cual es bueno. Le realizamos un ecocardiograma que no mostró lesión cardiaca. En este tipo de casos uno de cada cuatro o cinco pacientes puede llegar a tener alguna afección cardiaca, que él no tiene”

Por otro lado, el medico encargado de dar el parte agregó: "Es buena noticia que ya al día 14 no tenga registro de fiebre. Está estabilizándose, pero hay que ser prudentes. A veces cuando uno pierde la prudencia empiezan a suceder las complicaciones que estás descriptas. Tenemos 36 horas de estabilización lo cual es bueno. No aparecen nuevas complicaciones, que eso nos pone contentos, pero con mucha prudencia".

View this post on Instagram

En última instancia, Fit agregó: "La familia tomó la decisión que el parte médico se dé una vez por día y por este medio, su programa de radio, para que todo el mundo este comunicado. El sanatorio no sale a dar ningún parte. Todos trabajamos en equipo. Todos queremos que Julián salga bien, todos queremos lo mismo”

En cuanto a la información que circula en diferentes medios de comunicación acerca del verdadero estado de salud de Weich, el medico del conductor afirmó que si no suma, tampoco debe afectar, sobre todo a la familia del mismo quienes se encuentran muy preocupados y movilizados por la delicada situación.

View this post on Instagram

“Vamos a seguir para que siga mejorando, para que se siga estabilizando. Esta es la tarea artesanal de la medicina. No es una ciencia exacta, tenemos protocolos y evidencia. No hay ninguna droga probada que Julián no esté recibiendo, si no la está recibiendo es porque no funciona".