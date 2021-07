Marcelo Tinelli le dedicó emotivas palabras a su ex Soledad Aquino: está grave

Marcelo Tinelli y su núcleo familiar más cercano está pasando un momento muy complicado y de extrema preocupación por la salud de Soledad Aquino, la mamá de Cande y Mica Tinelli, quien está internada y tuvo que ser operada nuevamente tras el trasplante de hígado que recibió hace muy pocos días.

El conductor dedicó emotivas palabras al aire en Showmach y pidió por su recuperación a sus fans ya que ha recibido mucho apoyo en las redes.

Luego de una emotiva dedicatoria de una emotiva canción al Polaco tras la muerte de su papá y Marcelo aprovechó para dedicarle esa canción a su ex mujer y mamá de sus hijas mayores, por las emotivas palabras de apoyo para los que necesitan esa fuerza en ese momento.

"Quiero pedir por Sole que es una guerrera y una luchadora. Agradecerles mucho a todos los médicos que hacen un trabajo impresionante. Mandarle un beso a toda la gente del Sanatorio de La Trinidad que nos contienen tanto. Fundamentalmente a ella, que no pierda la esperanza, ha compartido hermosos momentos conmigo y los sigue compartiendo. Me emociona ir y agarrarle la mano y quedarnos ahí un rato mirándonos. Mandarle un beso a mis hijas y mucha fuerza. Agradecerle a la gran familia ensamblada que tenemos, a mi ex Paula y a Guille, que se emociona y está ahí con ella y a todos mis hijos".