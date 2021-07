Empeoró la salud de Julián Weich: está en terapia intensiva

Desde este miércoles, Julián Weich permanece en un sanatorio porteño luego de dar positivo de Covid-19 y registrar algunas complicaciones a raíz del virus. Y este lunes fue Mario Fitz Maurice, su médico personal, quien compartió información sobre la evolución del cuadro de su paciente.

“Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida. Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad decidí pasarlo a terapia intensiva”, detalló el profesional en diálogo con Maby Wells en el programa Otra vez juntos (Radio Uno-FM 103.1), el ciclo donde también trabaja Weich.

“En este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse, pero necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria”, detalló Fitz Maurice.

“Desde hace 24 horas se encuentra más estable, pero está en terapia intensiva por una cuestión de seguridad”, repitió el médico del animador, que había sido diagnosticado con covid una semana antes de ser internado. “En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”, contó el doctor.

“Los marcadores que nosotros medimos han mejorado con la medicación, pero mejora la parte química. La parte de daño que provocó el proceso inflamatorio y esa insuficiencia respiratoria provocada por el infiltrado que ocasiona en los dos pulmones el virus, ha generado que requiera más concentraciones de oxígeno, por eso le pusimos la cánula de alto flujo”, continuó.

“Que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega a favor y que no esté peor es una buena noticia”, sostuvo. Su estadía en terapia depende de cómo vaya evolucionando su cuadro, pero por el momento se cuenta con el cuidado permanente del equipo médico. “Está recibiendo todo lo que está demostrado en la evidencia médica para este tipo de casos”, destacó Fitz Maurice y señaló que “el pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización”.

Por su parte, Maby Wells, su entrañable compañera, pidió respeto por la familia de Julián, que decidió no dar más detalles sobre su estado de salud que los que se dan en su programa de radio. “Les pido a los colegas que traten la información con respeto y con solamente lo que dijo Mario. No agreguen nada más”, sentenció.

Recordemos que Julián Weich permanece internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por un cuadro de coronavirus que en los últimos días comenzó a agudizarse.

Weich había empezado con síntomas la semana pasada, pero supuso que se trataba de un resfriado porque suele ir y volver de la radio en bicicleta. Cuando el hisopado le dio positivo, de inmediato se aisló en su domicilio.

La semana pasada, cuando salió rumbo al sanatorio a realizarse la tomografía, ocurrió un hecho curioso. Sus vecinos lo denunciaron por romper el confinamiento y llamaron al 911. La policía llegó a su casa, tocó el timbre en el departamento donde vive y constató que no estaba, sin saber que se encontraba en pleno estudio médico en el IADT, donde luego quedó internado.

