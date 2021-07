Tras salvarse del derrumbe en Miami, Nico Vázquez y Gime Accardi volvieron al teatro

En el teatro El Nacional, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi reestrenaron su espectáculo teatral “Una semana nada más”. Con una sala repleta (siempre respectando los protocolos por el Covid), la pareja se mostró feliz de volver a trabajar junto a Benjamín Rojas en este exitoso proyecto.

A un mes de la tragedia en Miami, Nicolás reflexionó: “Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido”.

En relación al episodio del cual se salvaron de milagro, el artista y productor comentó: “Todavía no me siento preparado para hablar de eso. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos”. Y luego agregó: “No encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso, porque hay mucha gente que no lo pudo contar”.

Para concluir el tema, añadió: “Acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas”.

Por su parte, Gime Accardi también tomó la palabra y explicó que ambos están en bajo un tratamiento psicológico para poder asimilar y resignificar todo lo vivido en estos últimos 30 días, la actriz se refirió al regreso a los escenarios.

“Pensamos en atrasar el reestreno, pero sentimos que íbamos a estar bien. Nuestro equipo es contención total. Somos todos amigos”, afirmó la joven quien también aseveró que actuar le resulta terapéutico. En esa línea, su pareja agregó: “Tampoco es que ya pasó, tenemos respeto por la situación… Queríamos volver porque yo hice tanta fuerza en forma privada para que vuelva el teatro... la industria está rota”.

(Fuente: Exitoína)