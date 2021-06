Alarma en ShowMatch por un nuevo brote de coronavirus: peligra la participación de una querida figura

Se trata de la pareja de baile de Jujuy Jiménez quien está a la espera para realizarse el hisopado luego de confirmarse que su compañero Nacho Saraceni contrajo la enfermedad, por consiguiente, ella se determina contacto estrecho por lo que permanecerá aislada hasta conocerse su diagnóstico certero.

Aunque la modelo se realizó un hisopado de manera inmediata y el resultado fue negativo, es prudente repetirlo dentro de unos días para saber cómo continua su cuadro de salud tras el positivo covid de su compañero de fórmula de baile.

Por el momento, tendrá que quedarse en su casa sin saber si podrá estar presente el próximo miércoles en el estudio de ShowMatch.

"Estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que se preocupa por saber cómo estoy... por suerte estoy bien, me siento bien y Nachito también está bien. No le pegó heavy por suerte. Ayer me hice un hisopado y mañana me harán otro, si Dios quiere, el miércoles estaremos ahí para hacer el duelo”